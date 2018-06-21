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Севастополь поможет молодежи с покупкой жилья
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Севастополь поможет молодежи с покупкой жилья 

РИА Новости Крым 21 июня 2018
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости Крым. Севастополь поможет покупать земельные участки и дома для молодых специалистов и семей в селах региона. В ходе заседания правительства города принят порядок предоставления соцвыплат на строительство, приобретение жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и специалистам.
"На федеральном уровне приняты изменения в правила предоставления и перераспределения субсидий, что дает нам возможность участвовать в федеральной программе устойчивого развития сельских территорий", — отметил директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков.
По его словам, государство на условиях софинансирования будет оплачивать 70% стоимости жилья, 30% должны будут заплатить граждане.
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