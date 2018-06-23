Господдержку на приобретение жилья в Севастополе получат 227 молодых семей

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вручил молодым семьям сертификаты государственной поддержки на единовременные социальные выплаты на приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Как заявил Овсянников, для молодой семьи собственное жильё — прочный фундамент, который позволяет строить дальнейшую жизнь, растить и воспитывать детей.

По словам губернатора, до конца следующего года выплаты получат 227 семей.