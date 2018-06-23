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Господдержку на приобретение жилья в Севастополе получат 227 молодых семей
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Господдержку на приобретение жилья в Севастополе получат 227 молодых семей 

RT на русском 5 часов назад
Фото: RT на русском
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вручил молодым семьям сертификаты государственной поддержки на единовременные социальные выплаты на приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Как заявил Овсянников, для молодой семьи собственное жильё — прочный фундамент, который позволяет строить дальнейшую жизнь, растить и воспитывать детей.
По словам губернатора, до конца следующего года выплаты получат 227 семей.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что названы самые популярные районы Москвы для покупки нового жилья.
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