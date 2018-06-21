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В ГД хотят субсидировать первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей
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В ГД хотят субсидировать первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей 

РИА Недвижимость 21 июня 2018
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Необходимо рассмотреть возможность ввести механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также льготную ипотечную ставку в размере 4% для разных категорий молодых семей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова (ЕР).
"Стоит рассмотреть вопрос о повышении доступности жилья для разных категорий молодых семей, где наиболее эффективным нам видится механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также субсидирование льготной ипотечной ставки в размере 4%, с различными вариантами отработки в сельской территории или установить поселения с фиксированной численностью жителей, до 50 тысяч человек, чтобы стимулировать к развитию данные территории", — сказала она.
Квшинова отметила, что сейчас в Госдуме идет обсуждение механизмов реализации указов президента России в части молодежной политики. В частности, создана соответствующая рабочая группа в рамках работы молодежного направления экспертного совета при комитете ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Еще одно предложение, которое обсуждают парламентарии и эксперты в рамках рабочей группы, касается объема ежемесячных платежей по ипотеке.
"Они (платежи — ред.) должны позволять молодым семьям на начальном этапе платить меньшую часть, чтобы была возможность развиваться, а далее сумма аннуитетных платежей может возрастать, когда и молодая семья уже сможет «встать на ноги». Необходимо создать законодательную базу для таких маневров. При этом естественно увеличивается время выплаты, но это становится более комфортным для молодой семьи", — рассказала парламентарий.
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