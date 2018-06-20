В Москве обвалились цены на жилье бизнес-класса

Цены на жилье бизнес-класса в Москве обвалились в два раза

Предложение квартир бизнес-класса в новостройках Москвы с 2014 года увеличилось в четыре раза, а минимальный бюджет покупки снизился вдвое. Об этом свидетельствуют материалы компании «Метриум», поступившие во вторник, 19 июня, в редакцию «Дома».

Самое доступное предложение в ЖК бизнес-класса выставлено на продажу за 3,8 миллиона, лоты стоимостью ниже семи миллионов рублей представлены в 26 жилых комплексах сегмента. В 2014 году, отмечается в материалах компании, «входной билет» на рынок бизнес-класса превышал 7,1 миллиона рублей.

Объем предложения в сегменте вырос с 2014 года с 4400 до 17050 квартир, количество жилых комплексов, в которых ведутся продажи, — с 48 до 96.

«Росту объема предложения квартир способствовало появление на рынке крупных жилых комплексов, большинство из которых строятся на масштабных участках бывших промзон», — отмечается в материалах «Метриум».

По статистике агентства недвижимости «Бон Тон», средняя цена лота в московских новостройках бизнес-класса с 2015 года снизилась на 15 процентов и составила в мае 2018-го 14 миллионов рублей. Средняя цена квадратного метра в квартирах бизнес-класса, по данным компании, достигла 222 тысяч рублей, в апартаментах — 245 тысяч рублей.