Рост арендных ставок в Турции подталкивает одиночек покупать жилье

Исследование показывает, что с 2007 по 2017 год число одиноких людей увеличилось на 2,2 миллиона: с 7,3% от общей численности населения до 15,1% за последние 10 лет. Ведущая турецкая строительная и мебельная компания Hafele обнаружила, что в 2017 году в Турции отдельно проживало около 3,5 миллионов человек. В 2007 году эта цифра равнялась всего 1,3 миллионам, сообщает Daily Sabah.

Эксперты предположили, что данный рост был в основном связан с повышением цен на аренду и более высокой заработной платой. Исполнительный директор Hafele Хилми Айтун сказал, что рост арендных ставок в последние 10 лет составил 115% в среднем, и этот показатель был гораздо выше в таких мегаполисах, как Стамбул

Он также отметил, что росту поспособствовали жилищные проекты, которые появились в последние годы и были направлены на разные сегменты населения. Отметив, что за последние 10 лет было продано около 9,5 миллионов единиц жилья, Айтун сказал, что все больше одиноких людей предпочитают покупать недвижимость вместо аренды из-за высоких затрат.

Доля одиноких людей особенно высока в регионах, где расположены крупные университеты или бизнес-центры. Хотя в сравнении со странами Евросоюза в Турции зарегистрировано наименьшее количество тех, кто проживает отдельно. Из 221 миллиона объектов в ЕС в 74 миллионах проживал всего один человек. В Швеции эта цифра составила более половины домохозяйств (51,4%), далее следуют Дания (44,4%) и Литва (42.5%).

Треть домохозяйств ЕС (около 33,6%) состоит из одного человека, и Турция по-прежнему ниже этого среднего уровня, подчеркнул Айтун. Хотя, по его мнению, в ближайшем будущем этот показатель будет только расти, обеспечивая хорошие возможности для сектора местной недвижимости.

Кстати, в последнее время активными покупателями жилья в Турции стали не только одинокие местные жители, но также иностранцы.