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30 тысяч многодетных семей Башкирии получили земельные участки
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30 тысяч многодетных семей Башкирии получили земельные участки 

АиФ-Уфа 19 июня 2018
Фото: АиФ-Уфа
Об этом 19 июня сообщил Рустэм Хамитов.
По его словам, это второй показатель среди регионов Приволжского федерального округа. Всего же, как рассказал Глава Башкирии, в республике проживает 51 480 многодетных семей. Руководитель региона сообщил, что в Бурзянском, Дуванском и Кигинском районах все многодетные семьи обеспечены участками. Практически решён вопрос ещё в 7 районах.
«Есть муниципалитеты и городские округа, где ситуация просто очень сложная. Чишминский район, Уфа и Нефтекамск — на сегодняшний день показатель предоставления земли многодетным семьям не достигает 20 процентов», — сказал Рустэм Хамитов.
Одним из вариантов для решения данной проблемы Глава республики назвал изучение опыта регионов России, например, предоставление социальных выплат на приобретение жилья там, где невозможно предоставить земельные участки.
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