30 тысяч многодетных семей Башкирии получили земельные участки 

Об этом 19 июня сообщил Рустэм Хамитов.
По его словам, это второй показатель среди регионов Приволжского федерального округа. Всего же, как рассказал Глава Башкирии, в республике проживает 51 480 многодетных семей. Руководитель региона сообщил, что в Бурзянском, Дуванском и Кигинском районах все многодетные семьи обеспечены участками. Практически решён вопрос ещё в 7 районах.
«Есть муниципалитеты и городские округа, где ситуация просто очень сложная. Чишминский район, Уфа и Нефтекамск — на сегодняшний день показатель предоставления земли многодетным семьям не достигает 20 процентов», — сказал Рустэм Хамитов.
Одним из вариантов для решения данной проблемы Глава республики назвал изучение опыта регионов России, например, предоставление социальных выплат на приобретение жилья там, где невозможно предоставить земельные участки.