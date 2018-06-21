«Много отказов и бюрократия». Молодые семьи в Югре жалуются на банки

Нефтеюганске обсудили проблемы молодых семей. Встреча участников подпрограммы «Доступное жилье молодым» с представителями окружного департамента строительства, Ипотечного агентства Югры и банков стала тематическим продолжением онлайн-конференции с участием главы региона Натальи Комаровой

Напомним, конференция в онлайн-режиме состоялась 30 мая текущего года. Губернатор Югры, молодые семьи, члены правительства и эксперты искали выход из непростой ситуации, которая возникла в ходе реализации окружной подпрограммы «Доступное жилье молодым». Власти признают, что проблемы действительно имеются. В последние годы уникальная для всей страны мера поддержки молодых семей стала настолько популярной, что число ее участников достигло 24 тысяч. Это привело к тому, что количество желающих получить субсидию югорчан превысило финансовые возможности региона.

«В 2018 году более 500 участников подпрограммы «Доступное жилье молодым» воспользовались рефинансированием. Однако 30% обратившихся за этой поддержкой получают отказы от банков. Мы бы хотели понять, почему такое происходит»? — обозначила суть встречи Алена Исмаилова, директор по реализации жилищной программы АО «Ипотечное агентство Югры».

Действительно, по словам молодых семей, получить такую компенсацию непросто. Например, не все финансовые учреждения рефинансируют кредиты, где был использован материнский капитал в счет погашения. Или погашено меньше 20% от основного долга, передает ugra-news.ru Проблематичен и сбор пакета документов для участия в программе рефинансирования — нужны дополнительные средства.

«Страховка, оценка имущества и еще много различных документов. Все это стоит порядка 50 тысяч рублей. Для молодой семьи это существенные деньги. До слез обидно, что, даже если собрать эти документы и заплатить немалые деньги, банки отвечают отказом», — говорит жительница Нефтеюганска Светлана Куракова.

По словам представителей банков, все проблемы, озвученные молодыми семьями, им известны. Они есть, потому что этот механизм пока еще только набирает обороты.

«Я уверена, что вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации. Положительные тенденции уже есть. К примеру, если раньше средние ставки по ипотеке были 12–13%, то сейчас мы говорим о 8–9%. И эти цифры в дальнейшем будут только снижаться. На мой взгляд, это одно из самых перспективных направлений для банков. И то, что сегодня на нашу просьбу встретиться достаточно быстро откликнулись представители восьми крупных банков, говорит о многом», — подытожила Алена Исмаилова.