Российские банки увеличили выдачу потребкредитов более чем на 27%

Российские банки в период с января по май текущего года нарастили объем выдачи потребительских кредитов на 27,3%, до 1,02 трлн руб. Об сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2018 года сумма выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составила 1020,7 млрд руб. Это на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (802,0 млрд руб)", — заявили в НБКИ.

Уточняется, что количество выданных за пять месяцев потребительских кредитов составило 5,86 млн единиц.