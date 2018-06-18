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Российские банки увеличили выдачу потребкредитов более чем на 27%
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Российские банки увеличили выдачу потребкредитов более чем на 27% 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российские банки в период с января по май текущего года нарастили объем выдачи потребительских кредитов на 27,3%, до 1,02 трлн руб. Об сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным 4100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2018 года сумма выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составила 1020,7 млрд руб. Это на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (802,0 млрд руб)", — заявили в НБКИ.
Уточняется, что количество выданных за пять месяцев потребительских кредитов составило 5,86 млн единиц.
Ранее сообщалось, что Банк России принял решение ужесточить регулирование потребкредитов.
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