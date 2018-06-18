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Коммерческий оборот крупных и средних организаций Дзержинска вырос на 11,6%
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Коммерческий оборот крупных и средних организаций Дзержинска вырос на 11,6% 

Newsroom24 18 июня 2018
Фото: Newsroom24
В I квартале 2018 года оборот крупных и средних организаций Дзержинска составил 29,5 млрд рублей, продемонстрировав рост в годовом разрезе на 11,6%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.
При этом отмечается, что в целом по региону прирост составил 9,2%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности по крупным и средним организациям города составил 20,8 млрд рублей, рост к уровню 2017 года — 7,7%.
Деятельность крупных и средних организаций имеет положительное сальдо в сумме 327,9 млн рублей.
Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций Дзержинска составили 2 893,1 млн рублей, из которых инвестиции в малый бизнес составили 207,3 млн рублей.
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