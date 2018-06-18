Коммерческий оборот крупных и средних организаций Дзержинска вырос на 11,6%

В I квартале 2018 года оборот крупных и средних организаций Дзержинска составил 29,5 млрд рублей, продемонстрировав рост в годовом разрезе на 11,6%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

При этом отмечается, что в целом по региону прирост составил 9,2%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности по крупным и средним организациям города составил 20,8 млрд рублей, рост к уровню 2017 года — 7,7%.

Деятельность крупных и средних организаций имеет положительное сальдо в сумме 327,9 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций Дзержинска составили 2 893,1 млн рублей, из которых инвестиции в малый бизнес составили 207,3 млн рублей.