Апартаменты наконец пропишут в жилом фонде?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин внес законопроект, который предлагает приравнять апартаменты к жилью. Его ждали, поскольку сегодня у владельцев апартаментов масса проблем, которые закон позволит решить.

Этот документ анонсировали на протяжении нескольких лет. Сейчас апартаменты считаются нежилым помещением для временного проживания, как гостиницы и общежития, и это тянет за собой целый комплекс проблем. Да, апартаменты стоят на 15-20% дешевле, но в них невозможно прописаться, а коммуналка дороже в разы. Еще один важный момент — налоги: они выше, чем для жилого помещения. К апартаментам также не применяется налоговый вычет, рассказывает управляющий партнер компании «Квартур» Артем Цогоев

Артем Цогоев управляющий партнер компании «Квартур» «Сейчас налоговая ставка на апартаменты составляет 0,5%, а в некоторых случаях, если это апартаменты, переделанные из старых промышленных зданий в лофты, ставка налога может доходить и до 2% от кадастровой стоимости. Если они будут приравнены к жилью, ставка должна быть снижена до уровня жилья, то есть до 0,1%».

На протяжении последних лет спрос на апартаменты стабильно растет. В 2017 году относительно 2016-го он увеличился на 10%. Самый главный фактор — привлекательная цена. Но, как только закон примут, ценовая политика изменится, уверен управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев

Константин Ковалев, управляющий партнер компании Webster: «Действительно, апартаменты до последнего времени обладали явными недостатками по отношению к жилому фонду, и это сказывалось на стоимости продажи. Как правило, апартаменты стоят процентов на двадцать меньше в каждом сегменте, в элитном, может быть, в меньшей степени — 15%. Я думаю, это исчезнет в ближайшее время».

Апартаменты сегодня еще и целое направление в застройке. Это модное место с идеей: красный кирпич, высокие потолки, лофт. Форматы самые разные: перестроенные заводы, огромные многоэтажные здания. Существующий закон оставлял некий люфт девелоперам: они могли строить жилье там, где нельзя, и называть его апартаментами, говорит генеральный директор Russian Research Group Денис Колокольников

Денис Колокольников, генеральный директор Russian Research Group: «Есть достаточно большие проекты апартаментов, как раз „Москва-Сити“. Там за счет статуса земельного участка нельзя строить жилье, поэтому во всех башнях формат апартаментов. Все девелоперские проекты, которые переделаны из промышленных и административных зданий нежилой функции, тоже в основном являются апартаментами. У собственников участка и девелоперов есть возможность построить именно там, где нельзя строить жилье».

Но даже в случае принятия законопроекта апартаменты будут по многим факторам уступать традиционным жилым квартирам. Да, коммуналка станет дешевле, а прописка решит многие проблемы, но вблизи может не оказаться элементов социальной инфраструктуры — больниц, школ и детсадов, что создаст определенные трудности для владельцев такого жилья.