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У живущих в апартаментах изменится статус
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Апартаменты приравняют к жилью 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить правовой механизм перевода таких помещений в жилые
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить механизм перевода нежилых апартаментов в статус жилых помещений. Документ опубликован в базе данных Госдумы.
Автором инициативы является депутат от «Единой России» Александр Сидякин.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас при покупке апартаментов граждане не могут в них зарегистрироваться. Кроме того, владельцы таких помещений часто оказываются не обеспечены социальными объектами.
Закон также предлагает прописать правовые условия для восстановления нарушенных жилищных прав граждан, живущих в апартаментах, и усилить городской контроль за такими объектами.
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