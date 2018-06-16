У живущих в апартаментах изменится статус

Апартаменты приравняют к жилью

Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить правовой механизм перевода таких помещений в жилые

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить механизм перевода нежилых апартаментов в статус жилых помещений. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас при покупке апартаментов граждане не могут в них зарегистрироваться. Кроме того, владельцы таких помещений часто оказываются не обеспечены социальными объектами.

Закон также предлагает прописать правовые условия для восстановления нарушенных жилищных прав граждан, живущих в апартаментах, и усилить городской контроль за такими объектами.