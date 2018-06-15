Ещё
Сотрудничество в действии. 86 ямальских семей получили квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудничество в действии. 86 ямальских семей получили квартиры 

ИА Север-Пресс 15 июня 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Новое жилье по программе «Сотрудничество» с начала года получили 86 семей из Ямало-Ненецкого автономного округа.
По словам первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова, сейчас более 200 ямальцев выбирают подходящую квартиру, эти же приятные хлопоты в этом году ждут ещё около 100 семей. Он подчеркнул, что улучшение жилищных условий жителей — приоритетное направление для окружного правительства.
В этом году на переселение ямальцев в Тюмень и населённые пункты юга Тюменской области выделен 1 млрд рублей. Мероприятие финансируется в рамках программы «Сотрудничество». Господдержку получат около 400 ямальских семей.
В соответствии с приказом главного управления строительства в Тюменской области один квадратный метр жилья для программы «Сотрудничество» стоит 48296 рублей. Утверждённая Минстроем средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Тюменской области за второй квартал года составляет 43049 рублей. Поэтому участники программы могут рассчитывать на большую сумму субсидии, чем средняя цена жилья в Тюмени.
По условиям программы норма общей площади жилья для семей из двух человек — 42 квадратных метра, из трёх и более человек — по 18 квадратных метров на члена семьи, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Средняя семья из двух человек получает господдержку в размере 3 млн 42 тыс. рублей при стаже работы от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера.
Для участия в программе необходимо передать жильё, находящееся в собственности на территории округа органам местного самоуправления, либо расторгнуть договор социального найма. Программа «Сотрудничество» действует с 2005 года, социальные выплаты получили 1094 семьи.
ИА Север-Пресс: последние новости
В 2019 году пенсии проиндексируют дважды. Раз в два года повысят и пенсионный возраст Россиянам хотят добавить ещё один выходной В России обсуждается повышение подоходного налога до 15 процентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста901
Названа цель пенсионной реформы в России332
Голикова заявила о массовых сокращениях524
8-метровый питон целиком съел женщину35
Малахов «заткнул» неадекватную звезду74
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение