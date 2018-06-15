Сотрудничество в действии. 86 ямальских семей получили квартиры

Новое жилье по программе «Сотрудничество» с начала года получили 86 семей из Ямало-Ненецкого автономного округа

По словам первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова, сейчас более 200 ямальцев выбирают подходящую квартиру, эти же приятные хлопоты в этом году ждут ещё около 100 семей. Он подчеркнул, что улучшение жилищных условий жителей — приоритетное направление для окружного правительства.

В этом году на переселение ямальцев в Тюмень и населённые пункты юга Тюменской области выделен 1 млрд рублей. Мероприятие финансируется в рамках программы «Сотрудничество». Господдержку получат около 400 ямальских семей.

В соответствии с приказом главного управления строительства в Тюменской области один квадратный метр жилья для программы «Сотрудничество» стоит 48296 рублей. Утверждённая Минстроем средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Тюменской области за второй квартал года составляет 43049 рублей. Поэтому участники программы могут рассчитывать на большую сумму субсидии, чем средняя цена жилья в Тюмени.

По условиям программы норма общей площади жилья для семей из двух человек — 42 квадратных метра, из трёх и более человек — по 18 квадратных метров на члена семьи, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Средняя семья из двух человек получает господдержку в размере 3 млн 42 тыс. рублей при стаже работы от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера.

Для участия в программе необходимо передать жильё, находящееся в собственности на территории округа органам местного самоуправления, либо расторгнуть договор социального найма. Программа «Сотрудничество» действует с 2005 года, социальные выплаты получили 1094 семьи.