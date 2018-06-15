В этом году на переселение ямальцев на юг Тюменской области выделен миллиард рублей

В 2018 году на переселение ямальцев в Тюмень и населённые пункты юга Тюменской области выделен один миллиард рублей. Господдержку по программе «Сотрудничество» получат около 400 ямальских семей.

На сегодняшний день новое жилье на юге уже получили 86 семей ямальцев, более двухсот семей выбирают подходящую квартиру, а ещё около ста семей в этом году ждут эти приятные хлопоты.

Добавим, что по программе «Сотрудничество» стоимость одного квадратного метра жилья в Тюменской области составляет 48296 рублей при рыночной стоимости «жилого квадрата» в 43049 рублей. Таким образом, участники программы могут рассчитывать на большую сумму субсидии, чем средняя цена жилья в Тюмени.

По условиям программы норма общей площади жилья для семьи из двух человек составляет 42 квадратных метра. Если семья состоит из трёх и более человек, то ей полагается по 18 квадратных метров на члена семьи. Средняя семья-участник, состоящая из двух человек, получает господдержку в размере 3 млн 42 тыс. рублей (при стаже работы от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера).

Для участия в программе «Сотрудничество» жителям арктического региона нужно передать жильё, находящееся в собственности и располагающееся на территории округа, органам местного самоуправления, либо расторгнуть договор социального найма.

Мероприятия программы «Сотрудничество» реализуются с 2005 года. Социальные выплаты получили 1 094 семьи.