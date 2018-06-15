Ещё
В этом году на переселение ямальцев на юг Тюменской области выделен миллиард рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В этом году на переселение ямальцев на юг Тюменской области выделен миллиард рублей 

Noyabrsk24.ru 15 июня 2018
Фото: Noyabrsk24.ru
В 2018 году на переселение ямальцев в Тюмень и населённые пункты юга Тюменской области выделен один миллиард рублей. Господдержку по программе «Сотрудничество» получат около 400 ямальских семей.
На сегодняшний день новое жилье на юге уже получили 86 семей ямальцев, более двухсот семей выбирают подходящую квартиру, а ещё около ста семей в этом году ждут эти приятные хлопоты.
Добавим, что по программе «Сотрудничество» стоимость одного квадратного метра жилья в Тюменской области составляет 48296 рублей при рыночной стоимости «жилого квадрата» в 43049 рублей. Таким образом, участники программы могут рассчитывать на большую сумму субсидии, чем средняя цена жилья в Тюмени.
По условиям программы норма общей площади жилья для семьи из двух человек составляет 42 квадратных метра. Если семья состоит из трёх и более человек, то ей полагается по 18 квадратных метров на члена семьи. Средняя семья-участник, состоящая из двух человек, получает господдержку в размере 3 млн 42 тыс. рублей (при стаже работы от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера).
Для участия в программе «Сотрудничество» жителям арктического региона нужно передать жильё, находящееся в собственности и располагающееся на территории округа, органам местного самоуправления, либо расторгнуть договор социального найма.
Мероприятия программы «Сотрудничество» реализуются с 2005 года. Социальные выплаты получили 1 094 семьи.
Noyabrsk24.ru: последние новости
Ямал наращивает темпы строительства жилья В Ноябрьске на месте снесенных «авариек» появятся 17 многоэтажных жилых домов Названы десять регионов России с самой плохой экологией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста901
Названа цель пенсионной реформы в России332
Голикова заявила о массовых сокращениях524
8-метровый питон целиком съел женщину35
Малахов «заткнул» неадекватную звезду74
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение