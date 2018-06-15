128 ярославских семей улучшат жилищные условия в 2018 году 

В Ярославле 128 молодых семей смогут улушчить жилищные условия в этом году, сообщают в пресс-службе мэрии города.
Супругам выдали сертификаты на получение свидетельств для приобретения или строительства квартиры или дома. В 2018 году на реализацию проекта выделили 34,5 млн рублей из федерального бюджета и по 45,7 млн из городского и областного.
Напомним, что программа действует с 2003 года. За это время более 1765 семей смогли переехать в новое жилье.
В зависимости от численного состава семьи получают от 545,7 тысяч до 1 миллиона 403 тысяч рублей.