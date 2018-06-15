Ещё
128 ярославских семей улучшат жилищные условия в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

128 ярославских семей улучшат жилищные условия в 2018 году 

АиФ 15 июня 2018
Фото: АиФ
В Ярославле 128 молодых семей смогут улушчить жилищные условия в этом году, сообщают в пресс-службе мэрии города.
Супругам выдали сертификаты на получение свидетельств для приобретения или строительства квартиры или дома. В 2018 году на реализацию проекта выделили 34,5 млн рублей из федерального бюджета и по 45,7 млн из городского и областного.
Напомним, что программа действует с 2003 года. За это время более 1765 семей смогли переехать в новое жилье.
В зависимости от численного состава семьи получают от 545,7 тысяч до 1 миллиона 403 тысяч рублей.
АиФ: последние новости
16 июня в акватории реки Волги в Ярославле запустят салют Изменится ли график выплат пенсии в июне из-за праздничных дней? Сбербанк информирует об объединении Среднерусского и Северного банка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста905
Названа цель пенсионной реформы в России335
Голикова заявила о массовых сокращениях524
8-метровый питон целиком съел женщину35
Малахов «заткнул» неадекватную звезду74
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение