128 ярославских семей улучшат жилищные условия в 2018 году

Ярославле 128 молодых семей смогут улушчить жилищные условия в этом году, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Супругам выдали сертификаты на получение свидетельств для приобретения или строительства квартиры или дома. В 2018 году на реализацию проекта выделили 34,5 млн рублей из федерального бюджета и по 45,7 млн из городского и областного.

Напомним, что программа действует с 2003 года. За это время более 1765 семей смогли переехать в новое жилье.

В зависимости от численного состава семьи получают от 545,7 тысяч до 1 миллиона 403 тысяч рублей.