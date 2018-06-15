Миллионы на жилье выделят семьям в Искитимском районе

Накануне в администрации Искитимского района двум семьям из села Быстровка вручили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности.

Две семьи из села Быстровка Искитимского района смогут построить свои дома благодаря помощи государства. Они стали получателями социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности, программа была утверждена Постановлением Правительства РФ в 14 июле 2012 года.

В многодетной семье Евгения и Татьяны Дробязко из села Быстровка две дочери и два сына, о своем большом доме, родовом гнезде, они мечтали давно. Евгений Сергеевич — индивидуальный предприниматель, супруги занимаются сельским хозяйством. Дети помогают родителям, старший сын работает на тракторе, младший с отцом до позднего вечера в поле.

"Все наши затраты идут то на технику, то на кредиты, нужно для развития предпринимательства средства вкладывать, — говорит Евгений Дробязко. — Наверное, без такой помощи нам было бы очень тяжело решить проблему с жильем. А теперь благодаря сертификату мы сможем построить большой хороший дом ". Татьяна замечает, что когда узнали, что заработала эта государственная программа, стали потихоньку собирать документы, чтобы в ней участвовать, два года ушло на это. И вот результат. «Сейчас самая большая работа начинается, надо в краткие сроки успеть построить, ведь время ограничено », — добавляет Татьяна Дробязко.

Дом планируют возвести просторный, двухэтажный, ведь у супругов четверо детей, значит, будут приезжать четыре семьи, надо, чтобы всем хватило места. Сумма социальной выплаты для семьи Дробязко составляет 2,2 млн рублей.

Молодой специалист Алиса Галкина работает главным ветврачом в АО «Быстровское». В настоящее время находится в отпуске по уходу за десятимесячной дочерью. «Об этой программе нам, молодым специалистам, рассказал директор нашего предприятия, — вспоминает Алиса Павловна. — Наши друзья, две молодые семьи, уже воспользовались такой выплатой. Теперь мы с мужем построим свой дом. У нас в Быстровке многие участвуют в данной программе и получают возможность приобрести свое жилье.»

В планах супругов Галкиных построить свой дом и жить дальше благополучно и счастливо. Размер их социальной выплаты составляет 1,1 млн рублей.

Как пояснила начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства Искитимского района Наталья Авакова, социальная выплата предоставляется из федерального и областного бюджетов в размере 70 процентов от расчетной стоимости строительства либо приобретения жилья. На 2018 год стоимость одного квадратного метра утверждена министерством в 29 тысяч 411 рублей.

"После получения социальной выплаты граждане обязательно должны нам отчитаться, — поясняет Наталья Сергеевна. — Если это строительство жилого дома, то в течение года, когда они получили социальную выплату, они должны ввести дом в эксплуатацию и предоставить нам документы, подтверждающие право собственности".

В Искитимском районе в этом году участвовать в данной программе изъявили желание 12 человек, из них получателями социальной выплаты стали две семьи. Всего данной государственной программой воспользовались в 2014 году два человека, в 2016 — три.