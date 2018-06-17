Видео: шествие болельщиков сборной Бразилии в Ростове-на-Дону

Болельщики сборной Бразилии устроили шествие к стадиону в Ростове-на-Дону в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Швейцарии.

Матч Бразилия — Швейцария состоится сегодня, 17 июня, на стадионе «Ростов Арена». Начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В группе Е сборной Бразилии также предстоит встретиться с командами Коста-Рики и Сербии, которые сегодня уже провели свой матч 1-го тура. Сербы одержали победу со счётом 1:0 благодаря точному удару Александара Коларова со штрафного.