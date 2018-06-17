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В ростовскую церковь помолиться за победу команды в матче ЧМ пришел только один швейцарец
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В ростовскую церковь помолиться за победу команды в матче ЧМ пришел только один швейцарец 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА Regnum
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. В ростовскую церковь Тайной вечери, которая является единственным католическим храмом донской столицы, пришел помолиться за победу своей команды в матче чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии только один болельщик. Как сообщил ТАСС настоятель прихода отец Збигнев Бартошевски, им стал поклонник сборной Швейцарии.
"Конечно, я знаю, что сегодня в нашем городе пройдет футбольный матч между сборными Бразилии и Швейцарии, — заметил отец Збигнев. — Приходили ли помолиться к нам болельщики этих команд? Бразильцы к нам не заходили, а швейцарец один был. Я с ним немного пообщался и поблагодарил его за то, что нашел время прийти к нам".
Как сообщал ранее ТАСС, поддержать своих игроков в Ростов-на-Дону прилетели более 10 тыс. бразильских и швейцарских болельщиков. По последним данным, католики составляют 64% населения Бразилии и 41% — в Швейцарии.
Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым матчем чемпионата мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Он начнется в 21:00 мск.
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