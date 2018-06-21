Тренер: бразильцы хорошо играют тактически на ЧМ, сборная Коста-Рики это предусмотрела

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Бразилии пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в пятницу. Ранее костариканцы в первой встрече на турнире проиграли команде Сербии со счетом 0:1.

"Будем придерживаться той стратегии, которая была раньше. У Бразилии команда, которую тренер очень хорошо сбалансировал, там есть индивидуально хорошие футболисты, но у нас тоже есть неплохие игроки, которые могут играть в нападении. Бразильцам нравится тактическая игра, это трудный соперник, и мы это предусмотрели. Пока мы будем защищаться, можем забить", — сказал Рамирес.

"Мне хотелось бы попытаться выиграть. Нам нужно искать варианты и постараться сыграть в сбалансированный футбол, используя все шансы. Мне больше нравится показывать атакующую игру и пытаться забить, мы будем комбинировать, стараться лучше играть в центре поля", — отметил он.

"VAR тормозит футбол"

По его словам, внутри команды хорошая атмосфера после первого матча. «Никому не нравится проигрывать, мы отстаиваем наши цвета, флаг, страну, но иногда сами себе наносим вред. Из того, что я видел и чувствую, в команде ребята общаются, они очень вежливые, все знают, как будут играть, поэтому у нас все в порядке», — сказал тренер.

На чемпионате мира в России впервые используется система видеопомощи арбитрам (VAR). Рамирес высказал недовольство этим нововведением, заявив, что оно тормозит игру. «Когда мы проводим интенсивный матч и возникает пауза, это убивает футбол — был момент, когда пауза держалась минуту. Есть, конечно, положительные эпизоды, так что еще посмотрим на систему», — подчеркнул он.

После первого тура чемпионата мира сборная Коста-Рики занимает последнее место в группе E, не набрав очков. На первом месте располагается команда Сербии с тремя баллами, а вторую строчку делят бразильцы и швейцарцы, сыгравшие в матче первого тура вничью со счетом 1:1.