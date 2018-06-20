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Телеаудитория чемпионата мира продолжает расти по всему миру
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Телеаудитория чемпионата мира продолжает расти по всему миру 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Прогнозист.ру
Телеаудитория чемпионата мира 2018 года растет по ходу турнира, информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА). Как отмечается, об этом свидетельствуют показатели уже сыгранных матчей, причем за главным футбольным турниром следят во всех уголках планеты.
В Бразилии за стартовым матчем против Швейцарии наблюдали 55,89 миллиона телезрителей. Это самый высокий показатель для спортивных событий с момента ввода нынешней системы мониторинга в 2006 году.
Трансляцию Globo посмотрели 53,32 млн зрителей (доля в 79,33 процента и 26,34 процента от TVR), тогда как FOX и SPORTV привлекли еще 0,35 миллиона и 2,22 миллиона человек соответственно. Это превысило рекорд чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии, когда максимальная аудитория для одного матча составила 49,1 миллиона зрителей, которые наблюдали за игрой открытия против Хорватии.
В Германии за стартовым матчем против Мексики на ZDF наблюдали 25,97 миллиона зрителей или 81,6 процента телеаудитории во время игры. Это самая высокая телеаудитория на немецком телевидении с Евро-2016.
Трансляция в Мексике привлекла на каналах Las Estrellas, Azteca 7 и Foro TV аудиторию в 17,56 миллиона зрителей (14,83 процента общей телеаудитории и 60,81 процента от активных телезрителей во время матча).
По данным Европейского вещательного союза (EBU), в Швейцарии матч против Бразилии на каналах RSI, RTS и SRF посмотрели 2,23 миллиона зрителей. Это самая большая телеаудитория для прямой трансляции в Швейцарии с чемпионата мира 1998 года.
На телеканале RTS 1 стартовый матч Коста-Рики против Сербии посмотрели 1,76 миллиона зрителей (67,3 процента от активного числа телезрителей во время матча или 25,7 процента от всей телеаудитории). Это самая высокая аудитория в 2018 году.
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь
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