Телеаудитория чемпионата мира продолжает расти по всему миру

Телеаудитория чемпионата мира 2018 года растет по ходу турнира, информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА). Как отмечается, об этом свидетельствуют показатели уже сыгранных матчей, причем за главным футбольным турниром следят во всех уголках планеты.

Бразилии за стартовым матчем против Швейцарии наблюдали 55,89 миллиона телезрителей. Это самый высокий показатель для спортивных событий с момента ввода нынешней системы мониторинга в 2006 году.

Трансляцию Globo посмотрели 53,32 млн зрителей (доля в 79,33 процента и 26,34 процента от TVR), тогда как FOX и SPORTV привлекли еще 0,35 миллиона и 2,22 миллиона человек соответственно. Это превысило рекорд чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии, когда максимальная аудитория для одного матча составила 49,1 миллиона зрителей, которые наблюдали за игрой открытия против Хорватии

Германии за стартовым матчем против Мексики на ZDF наблюдали 25,97 миллиона зрителей или 81,6 процента телеаудитории во время игры. Это самая высокая телеаудитория на немецком телевидении с Евро-2016.

Трансляция в Мексике привлекла на каналах Las Estrellas, Azteca 7 и Foro TV аудиторию в 17,56 миллиона зрителей (14,83 процента общей телеаудитории и 60,81 процента от активных телезрителей во время матча).

По данным Европейского вещательного союза (EBU), в Швейцарии матч против Бразилии на каналах RSI, RTS и SRF посмотрели 2,23 миллиона зрителей. Это самая большая телеаудитория для прямой трансляции в Швейцарии с чемпионата мира 1998 года.

На телеканале RTS 1 стартовый матч Коста-Рики против Сербии посмотрели 1,76 миллиона зрителей (67,3 процента от активного числа телезрителей во время матча или 25,7 процента от всей телеаудитории). Это самая высокая аудитория в 2018 году.

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