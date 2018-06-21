Сборную Бразилии в Петербурге встретили несколько сотен человек

Сборная Бразилии прибыла в Санкт-Петербург в среду вечером для участия в матче второго тура чемпионата мира против команды Коста-Рики . Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в пятницу, 22 июня. Начало игры в 15.00. Несмотря на поздний час у отеля в центре города автобус с командой ждали несколько сотен болельщиков с флагами, дудками, песнями и танцами. ( Егор БЫЧКОВ

Перелетные птицы подоспели 🇧🇷 pic.twitter.com/3lrmSvwWm2

— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) June 20, 2018

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