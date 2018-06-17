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Сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией в матче первого тура ЧМ-2018
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Сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией в матче первого тура ЧМ-2018 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 встречались сборные Бразилии и Швейцарии. Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче открыли бразильцы благодаря точному дальнему удару полузащитника Филиппе Коутиньо на 20-й минуте. Швейцарской команде удалось отыграться в начале второго тайма. Гол на 50-й минуте на свой счёт записал бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер.
В матче второго тура группового этапа сборной Бразилии 22 июня предстоит сыграть с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге, а Швейцария в этот же день встретится с Сербией в Калининграде.
Расписание чемпионата мира по футболу — 2018
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