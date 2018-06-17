Сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией в матче первого тура ЧМ-2018 

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Собянин отреагировал на ДТП с пострадавшими болельщиками сборной Мексики

Москвичам рекомендуют пользоваться общественным транспортом в связи с матчем ЧМ

Mirror: сомбреро остались лежать на полу после шокирующего инцидента в Москве