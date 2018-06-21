Ещё
Руис: сборная Коста-Рики будет хорошо мотивирована в матче ЧМ-2018 против бразильцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руис: сборная Коста-Рики будет хорошо мотивирована в матче ЧМ-2018 против бразильцев 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики по футболу будет хорошо мотивирована в матче чемпионата мира против команды Бразилии. Об этом на пресс-конференции заявил капитан костариканской сборной Брайан Руис.
Матч второго тура чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Бразилии пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в пятницу. В первом туре костариканцы проиграли команде Сербии со счетом 0:1, а бразильцы сыграли вничью со швейцарцами — 1:1.
"Для нас важно сыграть хорошо завтра, мы хорошо мотивированы против такой сборной, — сказал Руис. — У нас есть шансы выйти из группы, матч будет интенсивным, учтем качества бразильцев, но сделаем все возможное, чтобы победить. Завтра для нас слишком важный матч, чтобы говорить о надежде — у нас были шансы в первом матче, играли сильно в нападении в последние 15 минут, но завтра, уверен, мы сыграем хорошо. Нужно сосредоточиться и попытаться добиться нужно результата".
"Мы уважаем Бразилию как хорошего соперника, но всегда стремимся показать хорошую игру. В футболе может произойти все что угодно — мы играли с бразильцами два раза, но не выиграли, хотя выступали хорошо. Сейчас мы проделали большой путь и сделали все необходимое, чтобы подготовиться к матчу", — подчеркнул футболист.
Сборная Коста-Рики на турнире базируется в Санкт— Петербурге. По словам игрока, он странно воспринимает белые ночи, но для него здорово столкнуться с таким опытом. «Примерно в 10-11 часов вечера приходится задергивать занавески, чтобы можно было уснуть, зато это приятно и неожиданно. Но скоро придется уехать отсюда», — отметил Руис.
После первого тура чемпионата мира сборная Коста-Рики занимает последнее место в группе E, не набрав очков. На первом месте располагается команда Сербии с тремя баллами, а вторую строчку делят между собой бразильцы и швейцарцы.
ТАСС: последние новости
На Ставрополье построят теплицы для клубники стоимостью более 800 млн рублей Строительство первых домов в рамках реновации в Новой Москве начнется до конца 2018 года Многодетным семьям в Вологодской области снизят ставку по ипотеке до 6%
Комментарии  Ещё 122 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коалиция США снова нанесла удар по Сирии198
Молодые бросают Набиуллину: что теперь будет с ЦБ115
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера158
Популярную певицу убили в Турции28
Не доживших до пенсии предложили хоронить за счет бюджета1349
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение