Пентакампеоне или Лос Тикос? Кто победит в матче Бразилия — Коста-Рика?

SPB.AIF.RU рассказывает об американских командах и пытается понять, чего ждать от этой принципиальной встречи.

Из Америки в Россию

Прошлый домашний Чемпионат мира сложился для бразильцев безобразно. Все мы помним, как они мучились в группе, как им везло в 1/8 финала с хорватами. Ну а позорные 1-7 от сборной Германии никогда не забудут ни в Бразилии , ни во всем футбольном мире. После мундиаля команда прошла перестройку, там поменялось много игроков, коллектив возглавил новый главный тренер Тите.

И изменения дали свой результат. По дороге на ЧМ в России бразильцы обыграли абсолютно всех в отборочном турнире от Южной Америки, потерпев лишь одно поражение от чилийцев. Но знатно понервничали из-за травм ведущих игроков. Сначала сломался самый дорогой игрок мира Неймар (напомним, он перешел из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона долларов). А затем травму получил основной защитник Дани Алвес. И если первый отправился к финальному турниру, то второй остался на больничной койке.

Состав «пентакампеонов» — единственной сборной, побеждавшей на чемпионатах мира 5 раз — сплошь из звезд европейского футбола. Алисон — лучший вратарь в Италии , Миранда — легенда «Интера», его называют неприступным бункером, Коутиньо — полузащитник «Барселоны», считается, что он самый техничный игрок мира. Ну и конечно, Неймар — лучший после великих Месси и Роналдо. Он забил уже 55 голов за сборную Бразилии.

Костариканцы не могут похвастать таким звездным составом, как желто-зеленые. Пожалуй, в команде из Центральной Америки лишь одна мировая знаменитость, зато какая! Это вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас . Лос Тикос уверенно прошли отбор на ЧМ-2018, они заняли второе место в группе КОНКАКАФ и напрямую отобрались в Россию. Но по прогнозам экспертов американцы не стали сильнее за прошедшие 4 года. За это время у них не появилось ни одного сильного игрока, а костяк команды продолжает играть в средних клубах. И первая игра с сербами показала, что у единомышленников Кейлора Наваса много проблем. Напомним, сербы выиграли в том матче со счетом 1-0.

Пижонов бьют

Учитывая все эти факты, можно утверждать — однозначный фаворит в этой паре сборная Бразилии. До 22 июня команды встречались 7 раз, в 6 из них кудесники мяча праздновали победу. Все игры отличались большим количеством голов, поэтому можно предположить, что в Петербурге будет забито много мячей.

На сегодняшний день бразильцы занимают 2-е место в рейтинге ФИФА, а костариканцы — 23-е. Букмекеры дают 85% на победу пентакампеоне, и лишь 3% на победу Лос Тикос.

Кстати, знаете, почему сборную Коста-Рики называют «Лос Тикос»? Прозвище возникло из-за особенностей речи жителей этой страны. Костариканцы любят уменьшительно-ласкательные слова, для которых в испанском языке используются суффиксы «-икос» и «-тикос». Из-за обилия подобной лексики их так и прозвали. Костариканцы, впрочем, на «тикос» совершенно не обижаются и даже называют так свою сборную.

Обе команды столкнулись с серьезными проблемами в первых играх группы. Бразильцы вальяжно начали матч против швейцарцев, быстро забили и расслабились. В итоге получили в свои ворота гол с углового. Как сказал известный петербургский телекомментатор Геннадий Орлов , «пижонов бьют». Если южноамериканцы продолжат играть так же, а Неймар станет падать от каждого толчка, то у костариканцев появятся шансы победить.

Лос Тикос, в свою очередь, проиграли хорватам, их игра не впечатлила. Не слишком зрелищный поединок прошел с некоторым преимуществом победителей. Теперь подопечным Оскара Рамиреса надо побеждать во что бы то ни стало, и это может сыграть с ними злую шутку. Они бросятся вперед с желанием забить и раскроются, а бразильцы ошибок не прощают. Если вратарь Кейлор Навас не встанет неприступной стеной, то быть беде.