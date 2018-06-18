Обзор инопрессы. Почему Бразилию не слишком волнует чемпионат мира

Проходящий чемпионат мира по футболу не сильно интересует Бразилию , замечает бразильское издание Carta Capital. И дело не только в том, что болельщики стали меньше верить в победу своей команды и ее тренера. Глубокий след оставило поражение с разгромным счетом от Германии в полуфинале прошлого домашнего Кубка мира, но, по мнению издания, политический кризис в стране и непопулярность правительства привели к всеобщему равнодушию. Власти Бразилии потеряли две блестящие возможности установить доверительные отношения с гражданами: чемпионат мира по футболу 2014 года и Олимпийские игры в Рио в 2016 году. В 1970 году во время чемпионата мира в Мексике , в которой у власти тогда была гражданско-военная диктатура, оппозиционеры режиму долго размышляли над стратегией действий, прежде чем сделать выбор в поддержку национальной команды. «Достаточно ли будет голов Неймара, чтобы установить связь с населением, которое сегодня покорно соглашается на подчинение, безработицу и несправедливость?» — задается вопросом бразильское издание. А между тем десятки тысяч ликующих мексиканцев вышли на улицы Мехико , чтобы отпраздновать победу своей команды над Германией, которую milenio назвало исторической. Автомобильное движение в центре столицы перекрыто. По данным местных властей, на главной площади Мехико за ходом матча следили около 75 тысяч болельщиков. Министерство общественной безопасности приняло все меры для обеспечения безопасности массы народа. С победой мексиканскую сборную поздравил президент страны Энрике Пенья Ньето. Мексиканскую фиесту и фальстарт Германии констатирует Die Frankfurter Algemeine Zeitung. Мексика выявила слабости немецкой команды, которая потерпела первое поражение в своем первом матче финала чемпионатов мира.