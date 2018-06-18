Ещё
Обзор инопрессы. Почему Бразилию не слишком волнует чемпионат мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обзор инопрессы. Почему Бразилию не слишком волнует чемпионат мира 

BFM.RU 18 июня 2018
Фото: BFM.RU
Проходящий чемпионат мира по футболу не сильно интересует Бразилию, замечает бразильское издание Carta Capital. И дело не только в том, что болельщики стали меньше верить в победу своей команды и ее тренера.
Глубокий след оставило поражение с разгромным счетом от Германии в полуфинале прошлого домашнего Кубка мира, но, по мнению издания, политический кризис в стране и непопулярность правительства привели к всеобщему равнодушию. Власти Бразилии потеряли две блестящие возможности установить доверительные отношения с гражданами: чемпионат мира по футболу 2014 года и Олимпийские игры в Рио в 2016 году. В 1970 году во время чемпионата мира в Мексике, в которой у власти тогда была гражданско-военная диктатура, оппозиционеры режиму долго размышляли над стратегией действий, прежде чем сделать выбор в поддержку национальной команды. «Достаточно ли будет голов Неймара, чтобы установить связь с населением, которое сегодня покорно соглашается на подчинение, безработицу и несправедливость?» — задается вопросом бразильское издание.
А между тем десятки тысяч ликующих мексиканцев вышли на улицы Мехико, чтобы отпраздновать победу своей команды над Германией, которую milenio назвало исторической. Автомобильное движение в центре столицы перекрыто. По данным местных властей, на главной площади Мехико за ходом матча следили около 75 тысяч болельщиков. Министерство общественной безопасности приняло все меры для обеспечения безопасности массы народа. С победой мексиканскую сборную поздравил президент страны Энрике Пенья Ньето.
Мексиканскую фиесту и фальстарт Германии констатирует Die Frankfurter Algemeine Zeitung. Мексика выявила слабости немецкой команды, которая потерпела первое поражение в своем первом матче финала чемпионатов мира.
BFM.RU: последние новости
Апартаменты приравняют к жилью Апартаменты наконец пропишут в жилом фонде? Граждане смогут вкладываться в стройку, но финансовая модель имеет значение
Комментарии  Ещё 79 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские силовики захватили стратегические позиции224
Россияне назвали желаемый размер пенсий383
Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала109
Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым4
Российских школьников лишат учебников53
Видео
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
20:50
В Москве обвалились цены на жилье бизнес-класса
Недвижимость Новости Москвы
02:09
Украинские силовики захватили стратегические позиции
В мире Украина
01:49
Депутат приехал на заседание на коне
Политика Экономика
01:28
Донбасс предложили залить напалмом
В мире Украина
02:19
СК пожаловался на медленно читающего Захарченко
Происшествия
01:10
НАТО разрабатывает проект «Четыре по 30»
Армия Войска
03:15
Россияне назвали желаемый размер пенсий
Личный счет Общество
01:36
Экипажу «Норда» вернули российские паспорта
Украина Происшествия
04:34
Калининград признали угрозой США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение