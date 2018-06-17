Коутиньо: сборная Бразилии сыграла очень хорошо в матче со Швейцарией 

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо прокомментировал ничью с командой Швейцарии (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2018.
«На чемпионате мира все команды в отличной форме. Наша команда сыграла очень хорошо, у нас было много позитивных моментов. Конечно, мы хотели выиграть, но чемпионат мира для нас состоит из трёх матчей групповой стадии. Для меня было важно работать со своей командой в первую очередь. Как я взаимодействую с Неймаром? Во многом это зависит от взаимодействия с другими игроками. Старались гонять швейцарцев в разные зоны, чтобы они чувствовали себя более самоуверенными», — передаёт слова Коутиньо корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.