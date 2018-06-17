Что ждет болельщиков в городах ЧМ-2018 в воскресенье

МОСКВА , 17 июня. / ТАСС /. Города, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в России , в первое воскресенье турнира приготовили для болельщиков и туристов широкую развлекательную программу.

Пешеходные экскурсии и утренняя зарядка в Екатеринбурге , рубка капусты шашкой в Ростове-на-Дону, выступление джазовых биг-бэндов, матчи болельщиков в Сочи и другие сюрпризы ожидают прибывших гостей, передают корреспонденты ТАСС.

Самба и танго

В воскресенье в Екатеринбурге "Ельцин Центр" ждет горожан и гостей города на утреннюю зарядку, а также на пешеходную экскурсию «Архитектура спорта» и мастер-класс по футбольному фристайлу.

Продолжит работу также фан-зона ЧМ-2018, которая находится Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Здесь пройдет Latina dance weekend. «Мы пригласили всех любителей латиноамериканских танцев, связано это с тем, что в ближайшие выходные состоится большое количество матчей с участием сборных того континента. Будет около 250 пар», — рассказал ТАСС руководитель развлекательной программы фан-зоны Екатеринбурга Илья Марков

Волгограде понедельник на «Волгоград-Арене» состоится первый матч между сборными Туниса Англии . В Центральном парке культуры и отдыха в воскресенье откроются площадки индустрии развлечений: будут работать аттракционы, а также национальные подворья. Например, можно будет выпить квас в русской избе или попробовать кумыс в калмыцкой юрте. Здесь же в парке будет работать интерактивная площадка Тунисского национального офиса по туризму.

В театре «Царицынская опера» состоится концерт-феерия, посвященный чемпионату мира по футболу The Gloryof Champions.

Казачьи папахи и рубка капусты

Для Ростова-на-Дону встреча между командами Бразилии Швейцарии в воскресенье станет первым матчем мирового первенства. В аэропорту Платов ждут прилета большой группы фанатов. Болельщиков встретят казаки верхом на лошадях, прибывшим подарят папахи и научат рубить капусту. Кроме того, в городе продолжит работать фан-фест, где на большом экране можно будет посмотреть матч, а перед этим послушать песни российской группы «Каста».

В Сочи пройдет матч болельщиков Бельгии и России. «Будут играть по семь человек с каждой стороны на футбольном поле детско-юношеской спортивной школы № 1. Это просто игра для любителей футбола из двух стран», — пояснили ТАСС в городской администрации.

Множество болельщиков бельгийской команды уже приехали в Сочи, где их команда в понедельник сыграет против Панамы. В преддверии матча запланирована большая концертная программа на четырех открытых площадках. Городские творческие коллективы будут выступать в центре города (на Площади искусств и площади перед центральным универмагом) и в Адлере (в сквере Ромашек и на площади у торгово-развлекательного центра «Мандарин»).

Вечером для гостей «Казино Сочи» матч команд Бразилии и Швейцарии будет комментировать обладатель кубка и суперкубка УЕФА Роман Широков . Все присутствующие смогут задать футболисту вопросы и по итогам интерактивной программы выиграть мяч с его автографом.

Фуги Баха на крыше

Гостям Санкт-Петербурга в воскресенье предлагают услышать музыку Иоганна Себастьяна Баха на концертной площадке на крыше в историческом центре Петербурга — на Аптекарском проспекте. Вечером желающие смогут принять участие в туре «Ползком по клубам и барам», в программе которого — посещение около 15 уникальных заведений города, по которым гостей проведут опытные гиды. Они расскажут о городской клубной культуре, истории создания легендарных заведений, традициях и воспоминаниях об известных вечеринках.

Сербии, Германии и Саранске на площади Тысячелетия в зонах гостеприимства, по словам мэра Петра Тултаева, ожидается выступление болельщиков из Португалии Перу , Панамы, которые представят свою культурную программу. Вечером на фестивале болельщиков выступит джазовый биг-бэнд и трибьют— группа Eazzy Dizzy. На большом экране гости фестиваля смогут посмотреть матчи между сборными Коста-Рики Мексики , Бразилии и Швейцарии.

Самаре , где пройдет встреча между Коста-Рикой и Сербии, для болельщиков также будет работать фан-зона неподалеку от набережной в центре города. На ее сцене перед собравшимися выступит боснийский музыкант Горан Брегович . Коллективы самарского Дома дружбы народов проведут мастер-классы по национальным танцам народов России, игре на народных инструментах, а также расскажут о многовековой истории взаимоотношении различных народов, проживающих на территории России.

Выставка одной картины

В Кафедральном соборе на острове имени Иммануила Канта в Калининграде в дни проведения чемпионата впервые выставлена картина российского художника-передвижника Василия Поленова «Московский дворик» из основной экспозиции Третьяковской галереи.

В воскресенье любители церковной музыки смогут посетить концерт «Перезвоны» Московского государственного академического камерного хора, который состоится тоже в соборе.

"Программа «привязана» к изображениям двух церквей на картине Поленова. Колокольный звон церквей и перезвоны в выступлении хора, дополняя друг друга, свяжут живопись и музыку", — рассказала ТАСС пресс-секретарь собора Алена Мирошниченко.

Концерт специально организован в день, свободный от футбольных матчей в Калининграде, и организаторы ждут, в частности, туристов, приехавших в область на чемпионат, отметила собеседница. В концертной программе — произведения Рахманинова, Шнитке, Россини.

В Нижнем Новгороде в воскресенье стартует фестиваль корейского кино в рамках чемпионата мира по футболу. Посещение киносеансов бесплатное. В первый день фестиваля будет демонстрироваться картина «Мечты сбываются» о чемпионате 2002 года в Южной Корее , фильм покажут на корейском языке с русскими субтитрами. После просмотра зрителей ждет викторина по теме футбола.