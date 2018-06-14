РПЦ выступает за увеличение пособий многодетным семьям 

Он выдвинул несколько предложений для поддержки многодетных семей, сообщает РИА Новости. Первое — ввести денежное пособие на каждого из детей. Второе — снизить ставку по ипотеке до 0% и разработать другие меры выгодного кредитования. Третья — обеспечить многодетные семьи качественным совместным отдыхом. Алешин подчеркнул, что особенно важно обеспечить эти семьи жильем. А в мае премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что до конца года нужно законодательно закрепить особый статус многодетных семей.
А недавно Путин пообещал расширить программу льготной ипотеки для семей.