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РПЦ выступает за увеличение пособий многодетным семьям
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РПЦ выступает за увеличение пособий многодетным семьям 

Детстрана.ру 14 июня 2018
Фото: Детстрана.ру
Он выдвинул несколько предложений для поддержки многодетных семей, сообщает РИА Новости. Первое — ввести денежное пособие на каждого из детей. Второе — снизить ставку по ипотеке до 0% и разработать другие меры выгодного кредитования. Третья — обеспечить многодетные семьи качественным совместным отдыхом. Алешин подчеркнул, что особенно важно обеспечить эти семьи жильем. А в мае премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что до конца года нужно законодательно закрепить особый статус многодетных семей.
А недавно Путин пообещал расширить программу льготной ипотеки для семей.
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