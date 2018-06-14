«Квартирный вопрос» подняли дети-сироты на главной улице Владивостока

13 июня пятеро детей-сирот, не получившие квартиры из государственного бюджета, вышли на митинг в самом центре Владивостока . Выпускники казённых учреждений края установили палатки напротив администрации Приморья и объявили голодовку с требованием выдать им законные квадратные метры.

«Никому не нужны дети, оставшиеся без родителей. Мы постоянно ходим, обиваем пороги администраций, а результатов никаких не получаем. Нас будто бы и не существует», — рассказала участница забастовки Анжелика Медведева.

Напомним, что весной этого году из-за невозможности выдать квартиры нуждающимся, администрацией Приморского края было принято решение о материальной компенсации детям-сиротам, снимающих жильё, размером в 5 тысяч рублей для Владивостока и 3 тысячи рублей для остальных муниципальных образований края.

Отметим, сегодня, 14 июня, пройдёт заседание Комитета по социальной политике и защите прав граждан. На совещании депутаты обсудят проблему обеспечения жильём детей-сирот в Приморском крае. Подробности уточняются.