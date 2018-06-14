Ещё
«Квартирный вопрос» подняли дети-сироты на главной улице Владивостока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Квартирный вопрос» подняли дети-сироты на главной улице Владивостока 

АиФ-Владивосток 14 июня 2018
Фото: АиФ-Владивосток
13 июня пятеро детей-сирот, не получившие квартиры из государственного бюджета, вышли на митинг в самом центре Владивостока. Выпускники казённых учреждений края установили палатки напротив администрации Приморья и объявили голодовку с требованием выдать им законные квадратные метры.
«Никому не нужны дети, оставшиеся без родителей. Мы постоянно ходим, обиваем пороги администраций, а результатов никаких не получаем. Нас будто бы и не существует», — рассказала участница забастовки Анжелика Медведева.
Напомним, что весной этого году из-за невозможности выдать квартиры нуждающимся, администрацией Приморского края было принято решение о материальной компенсации детям-сиротам, снимающих жильё, размером в 5 тысяч рублей для Владивостока и 3 тысячи рублей для остальных муниципальных образований края.
Отметим, сегодня, 14 июня, пройдёт заседание Комитета по социальной политике и защите прав граждан. На совещании депутаты обсудят проблему обеспечения жильём детей-сирот в Приморском крае. Подробности уточняются.
АиФ-Владивосток: последние новости
«Квартирный вопрос» бунтующих детей-сирот в Приморье решён Строительство жилых домов в Снеговой пади продолжится в августе «Квартирный вопрос» Приморских детей-сирот временно решён
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста925
Названа цель пенсионной реформы в России355
Голикова заявила о массовых сокращениях525
8-метровый питон целиком съел женщину36
Малахов «заткнул» неадекватную звезду75
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение