В Подмосковье выберут муниципалитеты для обеспечения жильем молодых семей в 2019 году

Отбор муниципальных образований для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году проходит в Подмосковье , говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра стройкомплекса Подмосковья Руслана Тагиева, ведомство объявило отбор муниципальных образований региона для участия в 2019 году в реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы региона «Жилище» на 2017-2027 годы.

«Место предоставления документов муниципальных образований для участия в отборе — министерство строительного комплекса Московской области, управление сопровождения проектов и реализации жилищных программ. Прием заявок от муниципальных образований будет продолжаться до 27 июня 2018 года», — говорится в сообщении.

В состав заявки на участие в отборе включается список молодых семей, претендующих на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий в следующем году.

Списки молодых семей формируются в хронологическом порядке по дате признания семьи нуждающейся в жилых помещениях. В первую очередь, в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, и молодые семьи, имеющие трех и более детей.

«Реализация программы финансируется за счет средств трех уровней бюджета. В 2019 году планируется софинансирование в следующем соотношении: федеральный бюджет — 14,2%, бюджет Московской области — 42,9%, бюджет муниципального образования — 42,9%», — уточнил Тагиев.

В соответствии с условиями участия в подпрограмме претендовать на получение соцвыплаты могут молодые семьи без детей или имеющие одного ребенка и более, неполные семьи с одним и более детей, а также молодые семьи, имеющие одного и более детей, где один из супругов не является гражданином РФ. При этом возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет.

Семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и имеют одного ребенка или более, предоставляются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в размере не менее 35% расчетной стоимости жилья, а молодым семьям, не имеющим детей — не менее 30%.