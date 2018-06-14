Подмосковных застройщиков оштрафовали на 17 млн рублей

Стало известно, что Главгосстройнадзор Московской области с начала года вынес застройщикам 150 постановлений о привлечении к административной ответственности. Если говорить о финансовой стороне вопроса, то общая сумма штрафов составляет более 17 миллионов рублей.

Как сообщает РИА «Новости», более 50 проверок целевого использования денежных средств было проведено в отношении организаций, которые привлекают средства дольщиков. Итоги таковы — по 18 застройщикам выявлены признаки нарушения порядка использования денежных средств граждан.

В общем, возбуждено 159 административных дел, вынесено 150 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму более 17 миллионов рублей, направлено 95 предписаний об устранении выявленных нарушений.