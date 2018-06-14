Ещё
Подмосковных застройщиков оштрафовали на 17 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковных застройщиков оштрафовали на 17 млн рублей 

Вести.Ru 14 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что Главгосстройнадзор Московской области с начала года вынес застройщикам 150 постановлений о привлечении к административной ответственности. Если говорить о финансовой стороне вопроса, то общая сумма штрафов составляет более 17 миллионов рублей.
Как сообщает РИА «Новости», более 50 проверок целевого использования денежных средств было проведено в отношении организаций, которые привлекают средства дольщиков. Итоги таковы — по 18 застройщикам выявлены признаки нарушения порядка использования денежных средств граждан.
В общем, возбуждено 159 административных дел, вынесено 150 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму более 17 миллионов рублей, направлено 95 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Вести.Ru: последние новости
Банкротство Urban Group: Фонд дольщиков подал иск в суд Владельцы дальневосточных гектаров к 2020 году получат дороги и электричество Эффект от переезда московских департаментов оценили в 33 миллиарда
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста922
Названа цель пенсионной реформы в России353
Голикова заявила о массовых сокращениях525
8-метровый питон целиком съел женщину36
Малахов «заткнул» неадекватную звезду75
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение