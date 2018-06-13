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Инвестиции в основной капитал в Севастополе выросли на 41,6% в первом квартале
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Инвестиции в основной капитал в Севастополе выросли на 41,6% в первом квартале 

RT на русском 3 часа назад
Инвестиции в основной капитал в Севастополе составили в первом квартале 2018 года 3 млрд рублей, что на 41,6% превышает показатель за аналогичный период 2017-го.
Главным источником названы привлечённые средства организаций — 2,4 млрд рублей (75,1% от общего объёма инвестиций).
Бюджетные средства занимают основную часть (96,9%) в объёме привлечённых средств освоения инвестиций, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Крымстат.
В январе-марте из общего объёма инвестиций в основной капитал крупными и средними организациями всех форм собственности использовано 2,8 млрд рублей инвестиций. Это на 39,7% превышает уровень первого квартала 2017 года.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что власти региона рассказали о привлечении инвестиций в регион.
RT на русском: последние новости
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