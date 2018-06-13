В. Жириновский предложил запретить раздел жилья после развода 

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен добиться запрета на раздел жилья на доли после развода. Об этом он сообщил журналистам.
«Мы постараемся запретить любой раздел жилья после развода в семье на любые доли — вообще никаких долей», — сказал В. Жириновский.
По его словам, размен и продажа жилья по частям является трагедией для семей.
Он также предложил решать споры супругов о том, с кем останется ребенок после развода, путем передачи детей в третьи семьи. «Во всех странах мира в случае спора между бывшими родителями ребенок передается в третью семью. Все споры прекращаются. У нас этого нет. Мы это введем в Семейный кодекс РФ», — заявил В. Жириновский.
Политик также отметил, что в связи с неразрешенностью данного вопроса один из родителей может годами искать своего ребенка.