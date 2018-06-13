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В. Жириновский предложил запретить раздел жилья после развода
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В. Жириновский предложил запретить раздел жилья после развода 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Фото: Детстрана.ру
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен добиться запрета на раздел жилья на доли после развода. Об этом он сообщил журналистам.
«Мы постараемся запретить любой раздел жилья после развода в семье на любые доли — вообще никаких долей», — сказал В. Жириновский.
По его словам, размен и продажа жилья по частям является трагедией для семей.
Он также предложил решать споры супругов о том, с кем останется ребенок после развода, путем передачи детей в третьи семьи. «Во всех странах мира в случае спора между бывшими родителями ребенок передается в третью семью. Все споры прекращаются. У нас этого нет. Мы это введем в Семейный кодекс РФ», — заявил В. Жириновский.
Политик также отметил, что в связи с неразрешенностью данного вопроса один из родителей может годами искать своего ребенка.
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