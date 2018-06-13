106 молодых семей Омска улучшат жилищные условия

Омске 106 молодых семей подтвердили своё право на участие в подпрограмме Обеспечение жильём молодых семей» в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации города Омска.

Семьи получат целевые социальные выплаты для покупки жилья или строительства собственного дома.

Данная подпрограмма реализуется департаментом жилищной политики города Омска в рамках целевой программы «Жилище».

Напомним, принять участие в подпрограмме могут молодые семьи, нуждающиеся в жилье. Обязательными условием является возраст супругов — он не должен превышать 35 лет. Также семья должна иметь доход, позволяющий получить кредит, достаточный для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Отметим, прием заявления от семей, желающих получить социальную выплату в 2020 году, будет организован с 1 января по 20 мая 2019 года.