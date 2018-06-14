Только по любви. Почему в России решили бороться с фиктивными браками?

Правительство внесло в Госдуму законопроект о борьбе с фиктивными браками. Это словосочетание большинству россиян знакомо по американским фильмам и воспоминаниям из советского прошлого. Но, по экспертным оценкам, сейчас в России каждый пятый брак, который регистрирует ЗАГС, фиктивный.

Для мигрантов это способ в ускоренном порядке — за три года — получить российский паспорт, иногда «бонусом» идет регистрация в квартире супруга. Зарабатывают на этом и сами сотрудники ЗАГС — разумеется, неофициально. В Волгограде был случай, когда за 170 тысяч рублей чиновницы ЗАГС и ФМС женили вьетнамцев и китайцев на местных жительницах, которые сами того не знали — их паспортные данные использовали без спроса.

Узбекистана, На интернет-форумах называется средняя сумма, необходимая для вступления в фиктивный брак — 50-100 тысяч. Среди желающих — представители Таджикистана Азербайджана , в основном мужчины. А супруга получает некую сумму денег или, например, ремонт в квартире, рассказывает эксперт по миграции общественной организации «Миграция и закон» Гавхар Джураева:

Гавхар Джураева эксперт по миграции общественной организации «Миграция и закон» «Были такие чудовищные факты, когда бедные пенсионерки и пенсионеры были вынуждены идти на фиктивный брак с кем-нибудь из мигрантов для того, чтобы просто заработать. Такая индустрия: молодые ребята-мигранты платили какую-то сумму и на определенный законом срок имитировали, что они живут через великую любовь к старой женщине. Потихоньку эта ситуация уходила на убыль, потому что ФМС начинала контролировать и пресекать такие чудовищные факты».

Главное нововведение, которое предлагает новый закон, в том, что иностранец первые три года должен будет жить и работать в том же регионе, что и супруг, а если переезжать, то только вместе с ним. То есть при женитьбе на девушке, имеющей рязанскую прописку, иностранец не сможет работать в Москве . Впрочем, это может усложнить жизнь и тем, у кого все по любви.

В том, что новый закон будет полезен, сомневается Анвар Зуфаров , ставший известным под прозвищем «вечный узбек», после того как много лет промучился с получением российского гражданства. У Зуфарова своя ферма в Псковской области , он крещеный, женат на русской, и у них четверо детей:

«Последний раз я слышал о какой-то фиктивности в начале-середине 2000-х годов. Сейчас уже больше десяти лет я ни разу даже не слышал намека на это, потому что это вообще совсем не быстрый путь. Сейчас весь интернет пестрит юридической помощью по гражданству, и вы можете очень быстро получить гражданство за 100 тысяч. Я думаю, это намного дешевле, чем оформлять брак и ждать три года».