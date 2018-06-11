Объем инвестиций в основной капитал предприятий Нижегородской области вырос на 10,3% в I квартале

Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций Нижегородской области вырос на 10,3% в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Росстата.

Объем инвестиций в основной капитал составил 36,1 млрд рублей, что на 10,3% больше соответствующего периода 2017 года. Наибольшую долю в инвестициях в основной капитал занимают крупные и средние предприятия –66,2% (23,9 млрд рублей). Рост во многом обусловлен увеличением объемов в обрабатывающих производствах, занимающих 40,9% в общем объеме инвестиций.

Среди отраслей обработки наибольший рост к уровню I квартала 2017 года наблюдался в металлургическом производстве — 24,5%, производстве химических веществ и химических продуктов — 18,4%, производстве автотранспортных средств — 16,9%.