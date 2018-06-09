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Чемпион мира оплатил жильё многодетной матери в Георгиевске
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Чемпион мира оплатил жильё многодетной матери в Георгиевске 

АиФ Ставрополье 11 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Чемпион мира по ММА оплатил жильё для многодетной семьи, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Георгиевского горокруга.
Жительница Георгиевска обратилась за помощью к главе горокруга. Она живёт в бывшем общежитии на Батакской. Маленькую комнату женщина делит с тремя несовершеннолетними детьми. Помочь многодетной матери некому: она сирота с детства.
Помощник главы горокруга Рустам Хасанов не смог пройти мимо беды женщины и её семьи. До того, как он занял пост в администрации, Рустам Хасанов выступал на соревнованиях по ММА и завоевал титул Чемпиона мира. Он поделился своими сбережениями с многодетной матерью и оплатил ей съёмную квартиру на год.
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