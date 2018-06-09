Чемпион мира оплатил жильё многодетной матери в Георгиевске

Чемпион мира по ММА оплатил жильё для многодетной семьи, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Георгиевского горокруга.

Жительница Георгиевска обратилась за помощью к главе горокруга. Она живёт в бывшем общежитии на Батакской. Маленькую комнату женщина делит с тремя несовершеннолетними детьми. Помочь многодетной матери некому: она сирота с детства.