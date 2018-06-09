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Подмосковным семьям выделили 54 млн рублей на улучшение жилищных условий
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Подмосковным семьям выделили 54 млн рублей на улучшение жилищных условий 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бюджет Московской области выделил 54 миллиона рублей восьми многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.
По его словам, такая мера государственной поддержки, как обеспечение жильем многодетных семей с семью и более детьми, беспрецедентна для России и действует лишь в Московской области.
Напомним, постановление «О распределении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию подпрограммы „Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей“ на 2018 год было принято подмосковным правительством 4 июня.
»Согласно принятому постановлению восемь многодетных семей, в которых воспитываются в общей сложности 57 детей, получат средства в совокупном объеме 54 миллиона рублей. Среди них семьи, проживающие в Волоколамском, Дмитровском, Воскресенском, Ногинском районах, а также в городских округах Балашиха, Зарайск, Звенигород, Павловский Посад", — сообщил Руслан Тагиев.
Всего в текущем году на реализацию указанной подпрограммы предусмотрено 90 миллионов рублей. Остаток средств будет распределен по мере поступления новых заявок. Для этого семьи, соответствующие требованиям подпрограммы, должны дополнительно изъявить желание получить жилищные субсидии в 2018 году. Если заявка будет одобрена, они смогут улучшить свои жилищные условия до конца года.
Как напомнил министр стройкомплекса, в 2017 году жилищные условия улучшили 20 многодетных семей, в которых в общей сложности воспитывается 156 детей. На эти цели правительством МО было выделено 166 миллионов рублей.
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