Восемь многодетных семей получили на жилье 54 миллиона

Власти Подмосковья выделили 54 миллиона рублей восьми многодетным семьям, в которых воспитываются семь и более детей, на улучшение жилищных условий, сообщается на сайте правительства Московской области.

Зарайск, Руслан Тагиев. Согласно принятому постановлению восемь многодетных семей, в которых воспитывается в общей сложности 57 детей, получат средства в совокупном объеме 54 миллиона рублей. Среди них семьи, проживающие в Волоколамском, Дмитровском, Воскресенском, Ногинском районах, а также в городских округах Балашиха Звенигород , Павловский Посад", — сказал глава минстроя Подмосковья

В Подмосковье продолжается реализация региональной госпрограммы по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих семь и более детей.