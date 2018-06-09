Более 50 млн руб. выделили восьми многодетным семьям Подмосковья для улучшения жилищных условий

Бюджет Московской области выделил более 50 млн руб. восьми многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«В Московской области продолжается реализация региональной госпрограммы по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих семь и более детей. Программа нацелена на укрепление института семьи путем обеспечения достойных жилищных условий и уровня благосостояния этих семей. 4 июня правительство Московской области приняло постановление «О распределении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию подпрограммы „Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей“ на 2018 г. Согласно принятому постановлению восемь многодетных семей, в которых воспитывается в общей сложности 57 детей, получат средства в совокупном объеме 54 млн руб.», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева

Зарайск, По его словам, такая мера государственной поддержки, как обеспечение жильем многодетных семей с семью и более детьми, беспрецедентна для России и действует лишь в Московской области. Деньги будут направлены семьям, проживающим в Волоколамском, Дмитровском, Воскресенском, Ногинском районах, а также в городских округах Балашиха Звенигород , Павловский Посад.

В общей сложности в текущем 2018 г. правительством Московской области на реализацию указанной подпрограммы предусмотрено 90 млн руб. Остаток средств будет распределен по мере поступления новых заявок. Семьи, которые дополнительно захотят получить жилищные субсидии в 2018 г. и будут соответствовать требованиям подпрограммы, смогут улучшить свои жилищные условия до конца текущего года.

«В 2017 г. жилищные условия улучшили 20 многодетных семей, в которых в общей сложности воспитывается 156 детей. Правительство Московской области выделило 166 млн руб. на приобретение жилых помещений или строительство индивидуальных жилых домов этими семьями», — заключил Р. Тагиев.