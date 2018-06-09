РСХБ в январе-мае 2018 года увеличил чистую прибыль до 3,2 млрд рублей

Россельхозбанк по итогам 5 месяцев 2018 года получил чистую прибыль, рассчитанную на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 3,2 млрд рублей против 703 млн рублей годом ранее.

Совокупный кредитный портфель Банка за период с начала года увеличился на 10% и на 01.06.2018 составил 2 трлн 085 млрд рублей. В том числе кредиты корпоративным клиентам увеличились на 10% до 1 трлн 693 млрд рублей, физическим лицам — на 9% до 392 млрд рублей.

Кредитный портфель Банка в сегменте АПК на 01.06.2018 составил 1,2 трлн рублей.

Банк увеличил в январе-мае 2018 года объем привлеченных средств клиентов на 10% — до 2,4 трлн рублей.