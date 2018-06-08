Куда решили «свалить» россияне

Решили свалить

Кипр всегда пользовался большой популярностью у российских покупателей недвижимости — и не только из-за моря, солнца и средиземноморского изобилия. Инвестиционная программа в республике — так называемая золотая виза — позволяет получить гражданство ЕС , вложив в местную недвижимость два миллиона евро.

Согласно совместному исследованию международных компаний Henley & Partners и Knight Frank, Кипр в 2018 году занимает второе (после Мальты ) место в рейтинге лучших гражданств мира для инвесторов в недвижимость.

Кипрский паспорт вдвое дороже мальтийского, но у россиян он очень популярен, отмечается в исследовании. «Процедура оформления гражданства занимает полгода, и заявителю не нужно жить на Кипре до или после, — говорится в материалах Henley & Partners и Knight Frank. — Инвестиции возвратные: после трех лет владения недвижимостью инвестор может продать ее, оставив в собственности жилье не дешевле 500 тысяч евро».

Как на дрожжах

Благодаря такой популярности у инвесторов, спрос на местную недвижимость растет. По статистике кипрского Департамента земель и изысканий, в мае 2018 года был зафиксирован 30-процентный скачок продаж относительно мая 2017-го.

Всего же за первые пять месяцев года количество сделок с недвижимостью на Кипре (зарегистрированных договоров купли-продажи) выросло на 31 процент. Особенно заметным скачок оказался в Фамагусте (84 процента), столичной Никосии (51 процент), а также Пафосе, Лимассоле и Ларнаке (29, 28 и 4 процента соответственно).

Неудивительно, что местный рынок недвижимости стремительно развивается. По данным статистической службы Кипра, в феврале 2018 года в стране было выдано на 12,5 процента больше разрешений на новое строительство, чем годом ранее, и в последующие месяцы динамика сохраняется. Больше всего разрешений на строительство выдано в столице — Никосии, на втором месте с небольшим отставанием — самый «русский» город Кипра Лимассол. Дальше, уже со значительным отрывом, Ларнака, Пафос и Фамагуста.

Что касается кипрских сделок с элитной недвижимостью — а именно к этому сегменту относятся объекты, позволяющие рассчитывать на «золотую визу», — более половины из них, по данным аналитиков PwC, в 2017 году были заключены именно в Лимассоле. 66 процентов этих сделок — квартиры, остальные 34 процента — виллы. На втором месте Пафос, который тоже довольно активно заселяется россиянами (36 процентов сделок), еще 9 процентов покупок — на растущем рынке Фамагусты.

Солнечный, русский, твой

Лимассол — самый популярный город у инвесторов в недвижимость и самый популярный у россиян город на острове. Не менее трети населения здесь говорит по-русски, много объявлений на русском (в основном это милые сердцу соотечественников «свежая рыба» и «шубы»), работают ресторанчики русской, грузинской и еврейской кухни, есть магазины русских продуктов, город обклеен афишами выступлений российских артистов и гастролей российских театров и тому подобное.

Россияне покупают в Лимассоле и виллы, и апартаменты, попутно, наряду с инвесторами из других стран, арендуя местную недвижимость. Как говорит работающая с российскими покупателями риелтор Мака Иашвили, которая живет на Кипре с начала 2000-х, средняя ставка аренды двухкомнатной квартиры в Лимассоле сейчас составляет порядка 500 евро, тогда как полтора года назад не превышала 400 евро. Дорогую недвижимость россияне покупают весьма активно.

«Спросом пользуются виллы в окрестностях Лимассола и Пафоса, среди покупателей квартир Лимассол лидирует с заметным отрывом», — говорит риелтор.

Выбор в «золотовизовом» бюджете довольно солидный — одних только жилых небоскребов сейчас в городе возводится несколько. На набережных города строятся, например, башни Trilogy, One, Aura, а всего, по словам министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридеса, с начала года в стране выдано 25 разрешений на строительство высотных зданий, еще 60 ожидают такого решения, и большинство из них именно в Лимассоле. Покупателей хватает — как рассказал «Дому» менеджер премиального высотного офисно-жилого комплекса Trilogy, продажи в котором стартовали в 2018 году, за квартал в проекте продано больше апартаментов, чем стоит в планах на год.

Нормально же общались

Возможно, на динамике отразились недавние изменения — в конце марта 2018 года Совет министров Кипра установил лимит на количество участников программы получения гражданства через инвестиции. Теперь начиная уже с 2018 года квота на участников программы составит 700 человек в год (не считая членов семей). К тому же инвесторов будут более тщательно проверять на благонадежность — минимальный срок такой проверки составит полгода.

Еще одно изменение, вряд ли способное привести к росту продаж, — это закрытие счетов офшорных компаний в кипрских банках, об этом недавно заявил местный ЦБ . Представители местных девелоперских компаний дипломатично не комментируют эти нововведения, а местные жители в частной беседе довольно активно заверяют россиян в дружбе навек.

Впрочем, не офшором единым — как отмечает Стелла Александропулос, которая занимается продажами в премиальном поселке Akamas Bay Villas, интерес к виллам в «золотовизовом» бюджете со стороны россиян в течение всего года остается устойчиво высоким. Схожую тенденцию отмечают и менеджеры по продажам элитного проекта Limassol Marina.

Конечно, остров пользуется спросом не только у олигархов и топ-менеджеров. Более демократичную недвижимость на Кипре россияне тоже активно покупают и арендуют.

47-летняя Наталья Осипова живет в Ларнаке с 2010 года, переехала из Подольска . Свою квартиру пока так и не купила, подмосковную не продала — сдает. В Ларнаке снимает домик рядом с пляжем, регулярно принимает в гости родственников и друзей.

«Как дальше пойдет, не знаю, — говорит она. — Вообще-то, я бы обзавелась квартирой, но московскую продавать не хочу. Коплю потихоньку, может, через несколько лет начну подыскивать».

Ценовые минимумы для покупки жилья на Кипре в экономном бюджете, по статистике Prian, варьируются где-то в районе 35-40 тысяч евро, столько стоит жилье в окрестностях Пафоса. В Ларнаке ценник составляет 65-70 тысяч евро, в Лимассоле — от 85 тысяч евро. При этом, по данным Евростата, Кипр входит в десятку стран Евросоюза с быстро растущими ценами на недвижимость. Так что у россиян, не нацеленных на офшоры, местная курортная недвижимость тоже продолжает пользоваться спросом как вложение.

К слову, квота про гражданству за инвестиции в 700 человек — тоже не настолько драконовская мера, как может показаться: по статистике Prian, с 2014 года, когда начала действовать кипрская инвестиционная программа, в год выдавалось: 214 паспортов в 2014-м, 337 — в 2015-м, 443 — в 2016-м, и 503 — в 2017 году.