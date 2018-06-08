Единственная тройня Прохладного в КБР получила жилищные сертификаты

Семьи села Прохладного в КБР получили свидетельства на новое жильё, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального правительства.

Свидетельства на жильё вручили трём семьям Прохладного: Сергею и Валентине Буцало, Араику и Оксане Макарян, Евгению и Анастасии Голубевым. Правительство республики пожелало многодетным родителям тепла, уюта и детского смеха в новых домах и квартирах.

В прохладненской семье Буцало четверо детей: сыну 11 лет, а тройняшкам Ксюше, Мире и Катюше — по два года. Это единственная тройня в селе.