Ещё
Единственная тройня Прохладного в КБР получила жилищные сертификаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Единственная тройня Прохладного в КБР получила жилищные сертификаты 

АиФ Ставрополье 8 июня 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Семьи села Прохладного в КБР получили свидетельства на новое жильё, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального правительства.
Свидетельства на жильё вручили трём семьям Прохладного: Сергею и Валентине Буцало, Араику и Оксане Макарян, Евгению и Анастасии Голубевым. Правительство республики пожелало многодетным родителям тепла, уюта и детского смеха в новых домах и квартирах.
В прохладненской семье Буцало четверо детей: сыну 11 лет, а тройняшкам Ксюше, Мире и Катюше — по два года. Это единственная тройня в селе.
АиФ Ставрополье: последние новости
На Ставрополье запретят строить дома в зонах подтопления Чемпион мира оплатил жильё многодетной матери в Георгиевске Прокурор потребовал предоставить социальное жильё инвалиду в КБР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8117
Европарламент готовит «конец интернету»32
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей261
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение