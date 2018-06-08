Банк «Открытие» продаст 20% акций

Банк «Открытие» , санируемый через Фонд консолидации банковского сектора, намерен продать к 2021 году порядка 20% своих акций по цене не ниже 1,3 собственного капитала. Такая цель обозначена в стратегии банка.

Как передаёт ТАСС, к 2020 году из стратегии развития стало известно, что банк собирается нарастить чистую прибыль до 68 млрд рублей. При этом по итогам текущего года прибыль кредитной организации может оказаться нулевой.

Также сообщается о планах «Открытия» нарастить число клиентов–физлиц к 2020 году на 30%. Таким образом, портфель кредитов граждан перешагнёт рубеж в 550 млрд рублей, а гражданские вклады — в 1,1 трлн рублей.

Параллельно делается ставка на наращивание портфеля кредитов юрлицам — до 1,6 трлн рублей, а портфель вкладов юрлиц — до 1,5 трлн рублей. Кроме того, портфель кредитов малому бизнесу к 2020 году должен вырасти в пять раз до 363 млрд рублей, портфель пассивов — в четыре раза до 590 млрд рублей.