Сбербанк хочет создать приложение на замену центру госуслуг 

МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Сбербанк планирует создать онлайн-приложение, которое бы смогло заменить клиентам центр госуслуг, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф в интервью газете «Коммерсант».
"Мы работаем над этим. Наши технологические партнеры в правительстве — Пенсионный фонд, ФНС, Минэкономразвития, Казначейство и другие ведомства. Мы хотим, чтобы «Сбербанк Онлайн» или иное наше приложение могли заменить для клиента центр госуслуг", — прокомментировал он возможность в будущем получения пользователями приложения Сбербанка непосредственного доступа к госуслугам.
"Мы хотим создать максимум удобств для клиента и сэкономить его самый важный невозобновляемый ресурс — время. Многие услуги вы сможете начать получать у нас уже в этом году, и каждый год их число будет расти", — добавил Греф.
Глава банка отметил, что одними из первых могут стать доступными получение пособий по рождению ребенка, материнского капитала, назначение пенсий, регистрация сделок.
"Пока этот рынок в стране относительно невелик, но если посмотреть на Запад, то он в несколько раз больше, чем в России, и мы видим, что в ближайшие пять-шесть лет объем облачных услуг вырастет не менее чем в 10–12 раз", — указал глава Сбербанка.
Греф напомнил, что клиентам Сбербанка уже доступен сервис в сфере недвижимости, который охватывает весь процесс покупки жилья. «Сейчас мы совместно с Росреестром при поддержке правительства реализуем план автоматизации регистрации недвижимости, что позволяет предложить клиентам полный цикл всех операций от выбора жилья до оформления его в собственность. Совместно с Росреестром мы серьезно изменили весь процесс регистрации недвижимости, и в Московской области зарегистрировать сделку на нашей платформе можно уже за день. К концу года предполагается, что это можно будет сделать за день по всей стране. Наш план — довести этот процесс до минут, все технологические возможности для этого есть. Сегодня уже более 40% сделок регистрируется в этой системе», — заключил Греф.