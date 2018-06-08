Сбербанк хочет создать приложение на замену центру госуслуг

"Мы работаем над этим. Наши технологические партнеры в правительстве — Пенсионный фонд, ФНС Минэкономразвития , Казначейство и другие ведомства. Мы хотим, чтобы «Сбербанк Онлайн» или иное наше приложение могли заменить для клиента центр госуслуг", — прокомментировал он возможность в будущем получения пользователями приложения Сбербанка непосредственного доступа к госуслугам.

"Мы хотим создать максимум удобств для клиента и сэкономить его самый важный невозобновляемый ресурс — время. Многие услуги вы сможете начать получать у нас уже в этом году, и каждый год их число будет расти", — добавил Греф.

Глава банка отметил, что одними из первых могут стать доступными получение пособий по рождению ребенка, материнского капитала, назначение пенсий, регистрация сделок.

"Пока этот рынок в стране относительно невелик, но если посмотреть на Запад, то он в несколько раз больше, чем в России , и мы видим, что в ближайшие пять-шесть лет объем облачных услуг вырастет не менее чем в 10–12 раз", — указал глава Сбербанка.