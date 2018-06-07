Около 10 тыс. многодетных семей смогут взять ипотеку под 6%

МОСКВА , 7 июня. / ТАСС /. Аналитический центр единого института развития в жилищной сфере ДОМ.рф назвал количество многодетных семей, которые смогут воспользоваться расширением программы льготного ипотечного кредитования, о которой заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

"По нашим оценкам, при изменении условий программы, количество многодетных семей, которые могут принять в ней участие, составит не менее 10 тыс. ", — говорится в сообщении агентства.

По оценкам ДОМ. РФ , в России около 1,5 млн многодетных семей, около 100 тыс. являются действующими ипотечными заемщиками, отмечено в сообщении. При этом более 60% многодетных семей (900 тыс. семей) нуждаются в улучшении жилищных условий.

"Президент отметил, что распространение программы на семьи, в которых родится четвертый ребенок, обойдется бюджету примерно в 9 млрд руб. Этих средств, безусловно, хватит для расширения целевой аудитории программы", — отмечает аналитический центр.

Глава многодетной семьи Игорь Верховский попросил в обращении к президенту РФ в ходе «Прямой линии» предусмотреть снижение ипотеки с 13 до 6% для семей, у которых родился не только второй или третий, но и последующие дети, ранее сообщал ТАСС.

"Вы правы. Я сейчас разочарую Минфин , решение — оно ошибочно и его нужно поправить. Это будет стоить примерно 9 млрд рублей. Это не такие уж большие деньги, имея в виду необходимость поддержки семей с детьми. Обязательно переговорю с председателем правительства ", — сказал Путин.

Государственная программа выдачи и рефинансирования ипотеки на новостройки с со ставкой на уровне 6% годовых семьям, где с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, вступила в действие с начала текущего года, ранее сообщал ТАСС.