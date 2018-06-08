Ещё
Обратившемуся к Путину понизили ставку по ипотеке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обратившемуся к Путину жителю Иваново понизили ставку по ипотеке 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жителю Иваново Дмитрию Верховских понизили ставку по жилищному кредиту с 13 процентов до 9,5 процентов после того, как он обратился на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
По словам губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, когда он общался в прямом эфире с Верховских, его насторожила ставка, которую платит местный житель. Руководитель области попросил банк связаться с ним, чтобы понизить ставку.
Дмитрий Верховских воспитывает троих детей. Он обратился к Путину с просьбой внести поправки в новую программу снижения ставок по кредитам, под которую он не попадал.
В феврале глава Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Плутник заявил, что средняя ставка по ипотеке к концу текущего года снизится до 8 процентов годовых.
«Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла 7 июня. Она стала уже 16-й и первой в его новый президентский срок. В этом году прямая линия проходила в новом формате — без гостей в студии, но со звонками губернаторам и другим чиновникам. Им заранее порекомендовали быть на связи на тот случай, если из их подшефного региона придет жалоба.
Последние новости
Главные цитаты с линии Путина: для тех, кто пропустил Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста Вашингтон раскрыл правду об «умолявшем на коленях о встрече» Ким Чен Ыне
Комментарии12  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин рухнули после слов Путина67
Турция напомнила Европе об «аннексии Крыма»397
Киев заявил о «бегстве» российского корабля163
Путин призвал чиновников к ответу102
Правительство определилось с пенсионным возрастом1384
Видео
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
10:10
Путин призвал чиновников к ответу
Политика Статьи
Пенсионер пожертвовал детдому накопления за 40 лет
Общество
04:19
Макрон осадил Трампа
В мире
03:40
Правительство определилось с пенсионным возрастом
Личный счет
01:40
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад
Политика
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
01:30
Умер Виктор Толмачев
Общество Наука
00:21
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв
Происшествия
00:46
«Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение