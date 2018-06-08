Обратившемуся к Путину понизили ставку по ипотеке

Обратившемуся к Путину жителю Иваново понизили ставку по ипотеке

Жителю Иваново Дмитрию Верховских понизили ставку по жилищному кредиту с 13 процентов до 9,5 процентов после того, как он обратился на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным , сообщает ТАСС

По словам губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, когда он общался в прямом эфире с Верховских, его насторожила ставка, которую платит местный житель. Руководитель области попросил банк связаться с ним, чтобы понизить ставку.

Дмитрий Верховских воспитывает троих детей. Он обратился к Путину с просьбой внести поправки в новую программу снижения ставок по кредитам, под которую он не попадал.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла 7 июня. Она стала уже 16-й и первой в его новый президентский срок. В этом году прямая линия проходила в новом формате — без гостей в студии, но со звонками губернаторам и другим чиновникам. Им заранее порекомендовали быть на связи на тот случай, если из их подшефного региона придет жалоба.