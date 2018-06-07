Регионы ДФО предложили молодежи жилье, детсады и поддержку бизнеса

ТАСС , 7 июня. Дальневосточные регионы предлагают своей молодежи ряд преференций и готовы сделать все, чтобы молодые кадры не уезжали из региона. Об этом власти регионов сообщили ТАСС в четверг в ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина , на которой прозвучала жалоба одного из волонтеров о том, что из субъекта уезжают кадры, поскольку не могут найти работу.

"Основная проблема региона — это острая нехватка рабочих мест. Тому пример — Петр Литвинцев из Комсомольска-на-Амуре , сокращенный инженер самолетостроения, которому приходится красить крыши домов. Это к вопросу о том, куда утекают наши специалисты. К сожалению, молодежь именно поэтому уезжает", — рассказала волонтер Александра Немировская.

В регионах наоборот утверждают, что делают все зависящее от них, чтобы молодежь оставалась в регионе. Как сообщили ТАСС в министерстве образования и молодежной политики Магаданской области, в регионе реализуется ряд программ, направленных на поддержание молодежи.

В частности, реализована обучающая программа «Генерация бизнес-идеи» для работающей молодежи, молодых предпринимателей. Более 10 представителей региона были направлены за счет средств проекта на межрегиональные мероприятия. В рамках реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области на 2015-2020 годы» в 2017 году более 130 молодых семей улучшили свои жилищные условия. В 2018 году жилищные условия смогут улучшить 90 молодых семей.

Как рассказали ТАСС в правительстве Чукотки, в округе существует много программ для поддержки молодых жителей региона, в том числе и отраслевых. Например, квартиры предоставляют учителям. Для молодых семей правительство округа дает субсидию для выплаты процентов по ипотечному кредиту, предоставляется жилье для медработников. В округе нет очереди в детские сады, а после того, как в Анадыре через два года будет построена новая школа, на Чукотке больше не будет второй смены обучения.