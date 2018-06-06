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6,5 миллиона даст НАО семи семьям вместо земельных участков
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6,5 миллиона даст НАО семи семьям вместо земельных участков 

РИА «ФедералПресс» 6 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ненецком автономном округе на прошедшей 51 сессии сессии Собрания депутатов НАО выделили деньги для предоставления компенсационных выплат многодетным семьям. Сумма выплат составляет 6 миллионов 450 тысяч рублей и предназначается семи многодетным семьям-заявителям: шести по одному миллиону и одной 450 тысяч.
Разница в размере выплат связана с тем, что последняя семья из Нижней Пеши. Эти выплаты положены заявителям за то, что те отказались от земельных участков под строительство жилья в пользу денежных компенсаций, как сообщает информационное агентство «NAO24.RU».
Напомним, что по внесенным недавно поправкам в однопроцентную ипотечную программу НАО многодетным семьям стало легче приобрести жилье в регионе. Так, с 1 июня, обладатели материнского капитала теперь могут использовать не только окружной, но и федеральный маткапитал для приобретения жилплощади.
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