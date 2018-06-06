«Некоторые жильцы нас посылают»: проект ЖК на месте бараков в Пионерском обсудили с горожанами

Сегодня состоялись публичные слушания по проекту нового жилого комплекса на месте старых бараков на улице Уральской. Большинство пришедших при голосовании воздержались. Правда, и пришли человек 15 — это люди, которые живут в деревянных домах в квартале Омской — Уральской — Сулимова.

По проекту их должны расселить, девять старых домов снести, а на их месте построить жилой комплекс. Это будут несколько домов от 8 до 25 этажей, с детским садом на 200 мест, школой на 1500 мест, пристроенным дошкольным образовательным учреждением на 100 мест, пристроенной школой искусств и паркингом в стилобатной части здания на 450 машино-мест. Кроме того, участок улицы Уральской — от завода «Микроакустика» до Сулимова — расширят до 70 метров.

Застройкой этой территории будет заниматься «Гестор». Директор этой компании Николай Медведев рассказал собравшимся, что расселили пока только два барака. Но жители поправляют — говорят, что у них дома, а не бараки. Расселены дома № 95 и 97 на улице Омской, но местные рассказали, что в пустых домах часто ночуют бомжи.

— В 97-м доме никто не проживает и там уже были поджоги, а если они вспыхнут и всё заполыхает, то будет как в Кемерово , это же деревянные дома. Когда их снесут? — поинтересовался мужчина, который пришёл на слушания.

— Мы уже обращались в полицию и нанимали людей, чтобы дом охраняли, — рассказал директор девелоперской компании «Гестор» Николай Медведев. — Мы намерены разобрать его в ближайшее время. Сейчас оформляем все документы, это не быстрая процедура. Если у нас не получится в ближайшее время оформить, то мы за свой счёт будем нанимать людей для охраны.

Жительницы дома № 93 Светлана и Ольга поинтересовались, за какую стоимость будут выкупать их жилье.

— Вы попадаете в третью очередь строительства и во вторую очередь расселения, — ответил Медведев. — Мы вами займёмся. Если пожелания совпадают с нашими возможностями, то мы подбираем квартиры. Некоторым из расселённых домов мы отдавали деньгами, кому-то квартирами. Рассматривается вариант на обмен квартиры в первой очереди строительства нового комплекса.

Женщины также пожаловались, что к ним ходит представитель застройщика и угрожает, что их дома снесут бес спроса, если они не согласятся съехать побыстрее. Николай Медведев извинился за такую ситуацию и заверил, что проведёт собрание с жильцами в следующую субботу.

Как объяснил Е1.RU Николай Медведев, жильцам предлагают продать свои квартиры в бараках за 68 тысяч за «квадрат» или поменять на другое жильё взамен. Сегодня мы писали, что средняя стоимость квадратного метра на вторичном жилье в многоэтажках — 72,9 тысячи рублей.

— Ситуаций с жильцами много разных. Некоторые жильцы нас просто посылают на три буквы, некоторые говорят, что взамен их двухкомнатной квартиры надо три разные, — говорит Медведев.

В итоге за проект планировки и межевания территории проголосовали 4 человека, 7 человек воздержались, остальные не смогли сделать выбор, так как опоздали и не получили карточки для голосования.