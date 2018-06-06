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ДОМ.РФ вошел в топ-5 ипотечных кредиторов
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ДОМ.РФ вошел в топ-5 ипотечных кредиторов 

Национальная Служба Новостей 6 июня 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Совместно с дочерним банком «Российский капитал» ДОМ. РФ занимает пятое место в апрельском рейтинге ипотечных кредиторов по объему выданных кредитов, повысив свою позицию на две строчки по сравнению с началом прошлого года.
Рыночная доля ДОМ.РФ и дочернего банка выросла на 1,4 процентных пункта по сравнению с периодом с января по апрель 2017 года и составила 3 процента. За январь-апрель 2018 года было выдано ипотечных кредитов на 25,1 миллиардов рублей, причем в апреле было выдано 6,7 миллиардов из них.
С начала 2018 года ДОМ.РФ и «Российский капитал» стабильно занимают третье место по совокупному объему ипотечного портфеля, который на 1 мая составил 352,6 миллиардов рублей, увеличившись на 5,3 процента за первые четыре месяца этого года.
Напомним, 100 процентов акций банка «Российский капитал» были переданы ДОМ.РФ в декабре 2017 года. К 2020 году планируется, что новый универсальный ипотечно-строительный банк войдет в первую тройку кредиторов по объему выдачи ипотеки.
Ранее Банк России зафиксировал весомый рост объемов выдачи ипотеки с января по апрель 2018 года. За первые четыре месяца было выдано 424,7 тысяч кредитов на общую сумму 831,3 млрд рублей, что на 63 процента в количественном и на 77 процентов в денежном выражении больше, чем в 2017 году.
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